Мастера дизайн-студии Bendes создают обручальные кольца по индивидуальным эскизам, сообщает компания.

В зависимости от предпочтений клиента на украшение может быть нанесена гравировка, посвященная важному событию. Дополнить кольцо можно и драгоценными камнями: изумрудами, рубинами, сапфирами.

«Индивидуальное украшение – это вклад в свои семейные ценности, - считает генеральный директор студии Bendes Константин Кытин. - Такие украшения будут потом передаваться по наследству, сохраняя историю семьи».

Дизайн-студия Bendes с 2013 года создает ювелирные украшения по индивидуальным эскизам.

Фотографии предоставлены компанией.