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Ювелирная студия Bendes выпустила обручальные кольца для фанатов сериала «Игра престолов»
25.10.2017 09:13
Это осенью ювелирный бренд Bendes представил лимитированную линейку обручальных колец в духе сериала «Игра престолов», сообщает компания.
Украшения выполнены в стилистике великих домов, поэтому молодожены «могут присоединиться к Ланнистерам, Старкам или Таргариенам».
Ювелирная дизайн-студия Bendes была основана в 2013 году. Мастера Bendes создают кольца, серьги, запонки и браслеты по индивидуальным эскизам. В студии можно выбрать дизайн будущего украшения, подобрать драгоценные камни и материалы.
Фотографии предоставлены компанией.
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