Мультибрендовый бутик Gold Union появится на Старо-Невском проспекте, сообщает компания JLL.

Ювелирный дом Gold Union, официальный дистрибьютор украшений класса «люкс», арендовал помещение на Невском проспекте, 137, для открытия нового ювелирного мультибрендового бутика. Консультантом сделки по аренде 325 кв. м на основной люксовой торговой улице Санкт-Петербурга выступила компания JLL.

Ювелирный дом Gold Union работает на петербургском рынке с 2004 года. Портфель компании включает в себя большое число всемирно известных ювелирных брендов, таких как Boucheron, Korloff, Palmiero, Mattia Cielo, Mariani, Gavello, Crow’s Nest, Van Der Bauwede, Tirisi, Mandgiarotti, Oro Trend, Yoko London и Victor Mayer. Сегодня в Петербурге работает пять бутиков Gold Union: Monza и Korloff на Михайловской улице, Piu Bello на Большой Конюшенной, в ТЦ «Галерея» и «Невский Центр».

Открытие нового бутика намечено на 1 марта.

Ирина Строна, директор Gold Union, говорит: «Gold Union является одним из лидеров ювелирного рынка России класса «люкс» и объединяет не только давно известные бренды, но и новые для российских покупателей имена. Нашей задачей было представить в одном бутике ювелирные изделия наших партнеров во всем их разнообразии и предложить максимально широкий ассортимент покупателям. При поиске помещения под новый мультибрендовый бутик особое внимание мы уделяли фактору локации и качеству окружения, ведь они являются одними из важных составляющих успеха в люксовом сегменте».

Юлия Корчемная, руководитель направления стрит-ритейла компании JLL в Санкт-Петербурге, комментирует: «Зона Старо-Невского проспекта за последний год серьезно укрепила свои позиции в качестве основного торгового коридора класса «люкс» в Санкт-Петербурге. Появление магазинов ведущих мировых люксовых брендов, наличие качественных помещений по привлекательным ставкам и зоны парковки, формирование профильной целевой аудитории – все это повышает интерес к Старо-Невскому проспекту. Для ювелирного дома Gold Union нашей команде удалось подобрать объект в уникальной локации, по соседству с известными мировыми брендами, что позволяет работать в синергии с ними».

JLL является лидирующей компанией на рынке профессиональных услуг в сфере недвижимости и управления инвестициями. Входит в список крупнейших компаний мира Fortune 500; оборот компании в 2016 году составил 6,8 млрд долл. США, за вычетом прямых расходов – 5,8 млрд долл. США. За 2016 год специалисты JLL закрыли сделки по покупке-продаже и привлечению финансирования общим объемом 136 млрд долл. США. Объем портфеля JLL в сфере управления недвижимостью составляет 4,4 млрд кв. футов, или 409 млн кв. м. Компания JLL имеет около 300 корпоративных офисов в более чем 80 странах мира и объединяет свыше 77 тыс. сотрудников (на конец 2016 года). По данным на 31 декабря 2016 года, LaSalle Investment Management, подразделение по управлению инвестициями, управляет активами стоимостью 60,1 млрд долл. США. JLL является брендом и зарегистрированным торговым знаком Jones Lang LaSalle Incorporated.

В России и странах СНГ JLL представлена офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. В 2004, 2006-2016 годах компания удостаивалась премии «Консультант года» на Commercial Real Estate Awards, Москва, премии «Консультант года» на Commercial Real Estate Awards, Санкт-Петербург в 2009 и 2016 годах, премии «Консультант года» на RCSC Awards в 2015 году.

Фотография предоставлена компанией.