09.01.2017 23:17

После присоединения челябинского розничного магазина «Первые шаги» к площадке «Сороконожка» суммарное количество моделей виртуального продавца составило около 5,3 тыс. пар детской обуви, сообщает пресс-служба компании «Мила – обувь оптом».

Розничный магазин «Первые шаги» из Челябинска теперь реализует свой ассортимент через интернет-площадку «Сороконожка». Он добавил на витрину виртуального продавца порядка 1,7 тыс. моделей детской обуви. Общее количество продукции, предлагаемой через ресурс, составляет сейчас около 5,3 тыс. пар.

«После первых переговоров о сотрудничестве с «Сороконожкой» руководство магазина сразу продемонстрировали высокую заинтересованность и понимание перспектив онлайн-торговли. Однако, несмотря на позитивный настрой, пришлось потратить еще два года на погружение в новые бизнес-процессы и автоматизацию магазина. Это было, пожалуй, самое сложное время. Как только в магазинах навели порядок, сразу, в течение двух дней, подключились к «Сороконожке». Теперь ассортимент детской обуви из Челябинска доступен покупателям по всей России», - прокомментировал партнерство администратор интернет-магазина детской обуви «Сороконожка» Александр Бородин.

Директор магазина «Первые шаги» Светлана Чиженцева в свою очередь отметила, что заказы начали поступать сразу. «Обновки из нашего магазина уже ждут первые покупатели на Сахалине и в Тюмени. Это очень радует», - сказала она.

В ассортименте магазина «Первые шаги» представлена детская обувь торговых марок «Котофей», «Лель», «Зебра», «Топ-топ», «Фома», Mursu, Elegami, Strobbs, Vitacci, S-tep, «Антилопа», Crossby, Betsy, Keddo, Tesoro и др.

«Сороконожка» - это интернет-сеть мультибрендовых магазинов детской обуви. Сотрудничает с ритейлерами детской обуви Уральского федерального округа и России.