22.12.2016 07:10

В КНР тщательно изучили состояние текстильной промышленности в регионах России, в том числе такие аспекты, как поддержка отрасли на федеральном и региональном уровне и подготовка кадров.

Тема обсуждалась во время визита китайской делегации в Ивановскую область, где прошла встреча с зампредом правительства региона Светланой Давлетовой, говорится в сообщении администрации области.

Как сообщил заместитель председателя Союза китайских предпринимателей в России Ян Хайи, КНР заинтересован в углублении сотрудничества в этой сфере с Россией, тогда как гендиректор «Импэкспортер» Ван Сюй подчеркнул, что в планах китайской стороны — открытие в Ивановской области комплекса по производству тканей. «В перспективе мы намерены не просто выйти на российский рынок, а наладить сотрудничество и со странами Европы», — заявил он.





Светлана Давлетова, в свою очередь, рассказала гостям о промышленном потенциале региона, подробно осветив перспективы строительства в регионе комбината синтетического волокна. Светлана Давлетова подчеркнула, что Ивановская область производит 70% российских хлопчатобумажных тканей и на сегодняшний день потребности внутреннего рынка в подобной продукции полностью закрыты.





Зампред правительства пригласила китайские компании к сотрудничеству на базе создаваемого индустриального парка «Вичуга». «Планируется, что резиденты этого индустриального парка будут перерабатывать до 50% синтетического полиэфирного волокна, которое будет производиться на комбинате ПЭТФ», — заметила Светлана Давлетова.



