31.01.2017 21:28

Трафик интернет-магазина «Адамас» вырос в 1,7 раза, а количество заказов увеличилось в три раза во время проведения акции Киберпонедельник, сообщает пресс-служба компании.

«Адамас» подвел итоги своего участия в глобальной распродаже Киберпонедельник. В день акции, 30 января, трафик интернет-магазина вырос в 1,7 раза, а количество заказов – в три раза (в 3,5 раза в количественном измерении). Средний чек при этом остался на уровне среднемесячного показателя. Наибольшей популярностью у покупателей пользовались золотые серьги, кольца и подвески из различных ценовых категорий.

В этом году Адамас участвовал в акции сразу на двух площадках, что дало 15% трафика за день. Общий рост посещаемости интернет-магазина составил 70%.

«В этом году статистика показала существенное увеличение трафика с поисковых каналов. Это говорит о том, что Киберпонедельник становится на рынке распродаж важным событием, которого ждут и к которому готовятся – событием, сопоставимым по своей значимости с Черной Пятницей», - отметил директор по электронной коммерции «Адамас» Алексей Ручкин.

Компания «Адамас» основана в 1993 г. Сегодня «Адамас» — крупнейший производитель ювелирных изделий, собственная розничная сеть которого входит в ТОП-3 ювелирного ритейла (234 салона в 75 городах РФ). Бренд «Адамас» — один из наиболее востребованных в России: согласно экспертным оценкам более 50 млн. россиян являются сегодня обладателями украшений «Адамас». «Адамас» — официальный поставщик медалей для Игр в Сочи 2014, кубков Formula-1, медалей Чемпионата мира по шахматам 2014 и 2015 гг., медалей для победителей и призеров Международных турниров по бодибилдингу в рамках Power Pro Show, автор дизайна медалей Первых Европейских игр BAKU 2015, Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.