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Коллекция детской профилактической обуви Ortik поступила в продажу

26.07.2017  22:20

В продажу в России и Казахстане поступила коллекция Ortik от «Юничел», способствующая профилактике плоскостопия, сообщает пресс-служба компании.

Фабрика «Юничел» выпустила новую коллекцию обуви Ortik. Линейка предназначена для профилактики плоскостопия, которому подвержено до 25% населения России.

Обувь из коллекции Ortik рассчитана на детей от 1,5 до 5 лет и разработана с учетом специальной гигиены стопы. Помимо этого, она позволяет вкладывать ортопедическую стельку, в том числе сделанную с учетом индивидуальных особенностей ребенка по рекомендации врача.



Коллекция Ortik представлена во всех фирменных магазинах «Юничел» в России и Казахстане.

Обувная фирма «Юничел» — российское предприятие легкой промышленности, специализирующееся на производстве обуви широкого ассортимента. Cегодня «Юничел» — это три обувные фабрики в Челябинске, Златоусте и Оренбурге, 500 магазинов фирменной обуви в России (от Мурманска до Владивостока) и Казахстане, три млн пар обуви в год, 2400 сотрудников.

Иллюстрация предоставлена компанией.

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