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Коллекция Pop Art компании «Полесье» представлена в рамках конкурса «Королева Весна-2017»
21.03.2017 21:42
В Пинске на конкурсе ПолессГУ «Королева Весна-2017» демонстрировалась коллекция Pop Art производства фабрики «Полесье», сообщает пресс-служба компании.
В Пинске в Полесском государственном университете 2 марта прошел конкурс «Королева Весна – 2017». Участницы дефиле предстали перед жюри в одежде компании «Полесье». Они продемонстрировали коллекцию Pop Art. В линейке превалировали мотивы комиксов и романтичные рисунки.
Промышленно-торговое объединение «Полесье» более 40 лет занимается производством верхней одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи, а также трикотажного полотна. В ассортименте компании более 800 наименований продукции.
Фотография с сайта компании.
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