21.03.2017 21:42

В Пинске на конкурсе ПолессГУ «Королева Весна-2017» демонстрировалась коллекция Pop Art производства фабрики «Полесье», сообщает пресс-служба компании.

В Пинске в Полесском государственном университете 2 марта прошел конкурс «Королева Весна – 2017». Участницы дефиле предстали перед жюри в одежде компании «Полесье». Они продемонстрировали коллекцию Pop Art. В линейке превалировали мотивы комиксов и романтичные рисунки.









Промышленно-торговое объединение «Полесье» более 40 лет занимается производством верхней одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи, а также трикотажного полотна. В ассортименте компании более 800 наименований продукции.

Фотография с сайта компании.