14.12.2016 17:52

Компания «8 марта» трижды награждена премией развития потребительского рынка «Лидер года», сообщает пресс-служба компании.

Церемония награждения второй республиканской премии развития потребительского рынка «Лидер года» прошла в Минске 30 ноября. Лауреатами стали наиболее успешные компании по оказанию услуг, производству продуктов питания и товаров народного потребления.

Фабрика «8 Марта» получила дипломы сразу в трех номинациях: в номинации «Чулочно-носочные изделия» — за широкий ассортимент и высокое качество продукции ТМ «8 Марта» и ТМ Vosmae; в номинации «Трикотажные изделия» — за широкий ассортимент и высокое качество ТМ Vosmae; в номинации «Трикотажные изделия» — за женскую коллекцию из льносодержащей пряжи.









В жюри премии «Лидер года» входили представители бизнес-сообществ, профильных министерств и ведомств, а также массмедиа.

Фабрика «8 марта» ведет свою историю с 1926 года. Компания расположена в Гомеле. Ежегодно предприятие разрабатывает и выпускает 400 моделей трикотажных изделий и 70 моделей чулочно-носочной группы.

Фотографии с сайта компании.