В мае 2017 года компании Baon исполняется 25 лет.

Сеть Baon насчитывает около 150 магазинов по России и странам СНГ, компания признана лауреатом рейтинга «Топ-100 франшиз - 2016» по версии портала БИБОСС, входит в состав участников Национальной Ассоциации Сетевой Торговли, а президент компании Илья Ярошенко является членом правления ассоциации. Компания внесла вклад в значимые для страны события - Олимпиада в Сочи, масштабная экспедиция «Арктика-2015». Марку неоднократно представляли известные люди: Мария Берсенева, Алексей Кортнев, Иван Охлобыстин, а последние два года лицо бренда – титулованная гимнастка и популярная телеведущая Ляйсан Утяшева.

История компании началась в 1992 году с размещения первых заказов в ЮВА, а в 1996 году уже открылся первый магазин и к 2013 году в сети стало уже 100 магазинов. За последние 2 года выпущено три совместных коллекции с Ляйсан Утяшевой Baon by Liasan Utiasheva, запущен проект по редизайну магазинов розничной сети, прошли масштабные рекламные кампании и уровень знания бренда впервые достиг 30%.

Генеральный директор Илья Ярошенко так оценивает работу компании: «Скажу честно, когда магазины Baon только открывались, не представлял, что будем отмечать 25-летие бренда. Пять, десять лет – да, но 25?! Это сильно, это уже история. Оглянувшись назад скажу, что эти годы прошли непросто… Но компания выдержала трудности, закрепилась на рынке и продолжает быстро развиваться. Baon сегодня – это 50 выпущенных коллекций и сотни тысяч лояльных покупателей».

Иллюстрация предоставлена компанией.