Сергей Богданов, руководитель ООО «Баск», поделился своими впечатлениями об участии в выставке Sport Casual Moscow с корреспондентом ИА «РИА Мода» Ириной Щелкуновой.

«Выставка живая, недорогая и, действительно, очень много клиентов. За полтора дня работы мы нашли несколько новых клиентов, что очень позитивно», - комментирует Сергей Богданов, руководитель ООО «Баск».

Об экономической ситуации в стране Сергей Богданов сказал следующее: «Ситуация повлияла и на нас положительно. Мы производим продукцию на 95% в России, зимнюю – даже на 100%. Поскольку курс доллара вырос, рубль упал, стало выгодно производить именно в России, и себестоимость продукции получается дешевле, чем производить в Китае или других странах на Востоке. И мы этим активно пользуемся. Мы довольно сильно выросли в продажах за 2016 год и в этом году мы тоже ожидаем хороших результатов».

На вопрос, отразилось ли это на качестве продукции, Сергей Богданов ответил: «Мы всегда поддерживаем высокий уровень качества. Мы всегда старались быть в уровне средний, выше среднего по рынку, то есть производить продукцию из лучших материалов, лучшего сырья. К сожалению, единственный минус, что мы пока не можем в России найти нормального сырья для производства, нам приходится заказывать ткани из заграницы, в основном это Корея, Америка, Япония и другие страны. Только утеплители мы используем полностью российские. Используем гусиный пух и синтетический утеплитель «шелтер», который не хуже, чем лучшие итальянские утеплители».

Сергей Богданов считает, что со временем многие отдадут предпочтение российским производителям, потому что понимают, что значительная часть западного производится в Китае: «В Китае есть очень хорошие фабрики, есть плохие, тут как повезет. Качество продукции определяет бренд, бренд должен гарантировать качество. Я замечаю, что в последнее время даже хорошие западные бренды снижают планку качества, поскольку нужно уменьшать стоимость изделий. И это заметно, качество в среднем падает. Мы стараемся оставаться на высоком уровне».

«ООО «Баск», ведущий российский производитель одежды и снаряжения для экстремальных видов спорта, активного отдыха и путешествий, выпускает свою продукцию под торговой маркой Bask с 1992 года. Бренду Bask в этом году исполнится 25 лет. Ежегодно обновляемая коллекция Bask включает около 500 моделей высокотехнологичной одежды, рюкзаков, палаток и спальных мешков, для изготовления которых используются самые современные ткани и утеплители, а также специальное оборудование. Сегодня одно из важных направлений развития марки Bask – расширение ассортимента в стиле Outdoor-lifestyle», - сообщается на сайте компании.

Sport Casual Moscow – выставка-презентация спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров, а также туристического снаряжения формата b2b. Выставка проводится 2 раза в год.

Материал подготовила Ирина Щелкунова, ИА «РИА Мода».

Фотография Натальи Бухониной, предоставлена организаторами выставки.