В рамках Международного форума моды (МФМ), который пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 4 ноября, стартует новый конкурс для молодых и прогрессивных дизайнеров от Faberlic, сообщают организаторы.

Впервые в России молодым дизайнерам представится возможность в режиме реального времени, разработать одежду будущего и познакомиться на практике с fashion tech, новым трендом индустрии.

Только десять участников, которые прошли отбор экспертного жюри, получат возможность пройти четырехдневный образовательный интенсив от известных экспертов моды: среди них дизайнер марки Snezhana.NYC Снежана Падерина, основатель и дизайнер марки NNedre Нелли Недре, стилист и основательница Self Made Studio и Self Made Mag Ольга Слово, CEO Kunjut Textile&Design Мария Одинокова, основательница и главный дизайнер марки Asya Malbershtein Ася Мальберштейн и многие другие.

Воркшопы по применению fashion технологий в одежде, лекции по развитию креативного мышления и PR-продвижению бренда, мастер-классы по прямой печати, холодному тиснению на коже и не только. Все это ждет молодых дизайнеров на экспериментальной площадке в Санкт-Петербурге.

2 ноября, в рамках Деловой программы Международного форума моды, эксперты из сферы fashion, медиа и технологий соберутся вместе, чтобы обсудить будущее модной индустрии.



Как отразится цифровая революция на сфере fashion? Помогут ли инновационные технологии вывести Россию в лидеры отрасли на мировой арене? Кто является ключевыми игроками рынка fashion tech сегодня? Эти насущные вопросы будут обсуждаться в день «Технологий и дизайна» по инициативе индустриального партнера форума и одного из лидеров fashion рынка России, компании Faberlic.



Индустрия 4.0 и тотальная цифровизация экономики, ставшая уже массовым трендом, бросают вызов привычному укладу вещей. Мода, как одна из самых отзывчивых к изменениям мира индустрий, не могла остаться в стороне. Площадка Международного Форума Моды превратится в кросс-отраслевую платформу, где лучшие практики из мира цифровых технологий и моды поделятся своей экспертизой на тему «Цифровая революция индустрии моды: новые материалы, технологии и компетенции».



Участники дискуссии: Андрей Бурматиков (fashion-директор Faberlic), Иван Дементьев (директор по развитию Faberlic), Сергей Салкуцан (заместитель директора по инновациям и предпринимательству Института передовых производственных технологий СПбПУ), Анна Лебсак-Клейманс (генеральный директор Fashion Consulting Group, научный руководитель Образовательного центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ ВШЭ), Buro 24/7, Константин Лукин (генеральный директор Санкт-Петербургского Синдиката Моды, генеральный продюсер Санкт-Петербургской Недели Моды), Янина Урусова (основательница Bezgraniz Couture), Константин Синюшин (генеральный директор венчурного фонда The Untitled Venchures), Елена Он (основатель исследовательской лаборатории Designmind в области экспериментальных разработок инновационных материалов), Федор Антонов (основатель и генеральный директор компании «Анизопринт», занимающейся разработкой технологии, материалов и оборудования для 3D-печати композитов), Кирилл Игнатьев (программный директор форсайт-кэмпа в Плесе по теме FashionNet).



Также в этот день ряд экспертов выступят со специальными лекциями и презентациями новых проектов на тему взаимодействия технологий и моды, которые изменят индустрию:

Антон Алфер, основатель Moda.ru: «Как IT технологии кардинально изменили fashion индустрию и меняют наш облик»;

Анна Лебсак-Клейманс: «Профессии будущего в fashion-индустрии. Перспективы omnichannel образования в России»;

Катя Дарма, главный редактор Buro 24/7 и Марина Жигалова-Озкан, генеральный директор Disney Russia: «Buro Forward Initiative 2.0»;

Игорь Андреев, директор отдела моды журнала SNC и главный редактор журнала «Numero Россия»: «Путь от ассистента до главного редактора. Плюсы и минусы работы в глянце. Как устроена редакция. Иерархия взаимоотношений на примере издательского дома ACMG»;

Дмитрий Тимуршин, основатель торговой площадки для молодых дизайнеров: «Среда»: fashion hub как новая среда обитания для дизайнеров»;

Артем Кривда, дизайнер и продюсер fashion-показов, совместно с Tann: «Создание бренда в России и его продвижение».

С 3 по 4 ноября в рамках Международного Форума Моды эксперты компании Faberlic, которая сегодня особенно заинтересована в усилении fashion-направления, в том числе с помощью высокотехнологичных решений, намерены выбрать лучшие стартапы в области моды и дизайна, новых медиа и маркетинга. Наиболее перспективные проекты из области инновационных материалов, e-commerce и уникальных мобильных приложений для рынка одежды, роботизации пошива, инновационных технологий маркетинга и big data для оценки спроса и трендов были отобраны по итогам он-лайн экспертизы. В рамках Международного форума моды стартапы представят свои разработки Faberlic и экспертам мира моды. Финалисты получат призы и попадут в корпоративный акселератор Creative GenerationS. По итогам акселератора команды лучших проектов получат возможность заключить партнерские соглашения с Faberlic, запустить пилоты и совместные продукты.

Фотография предоставлена организаторами.