Запуск Faberlic Creative Bureau – совместного проекта Faberlic и Freedom Team – состоится в рамках Международного Форума моды, который пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 4 ноября, сообщает компания.

Молодым дизайнерам представится возможность в режиме реального времени, разработать одежду будущего и познакомиться на практике с fashiontech, новым трендом индустрии.

Только десять участников, прошедшие строгий отбор экспертного жюри, получат возможность пройти четырехдневный образовательный интенсив от именитых экспертов моды: воркшопы по применению fashion технологий в одежде,лекции по развитию креативного мышления и pr-продвижению бренда, мастер-классы по прямой печати, холодному тиснению на коже и не только. Все это ждет молодых дизайнеров на экспериментальной площадке Центра дизайна Artplay SPb.

Отбор участников будет осуществляться по следующим критериям: новаторство; утилитарность; современность и актуальность в художественном решении; использование инновационных разработок в крое; авторский почерк.

Главный приз – запуск капсульной коллекции с компанией Faberlic и возможность совместного проекта с Freedom Store.

Faberlic — крупнейшая российская компания на рынке прямых продаж, производитель запатентованной кислородной косметики. В 2003 году компания вышла на международный рынок, сейчас представительства Faberlic открыты в 24 странах мира. Продажи компании в 2015 г. WWD оценила в 10,34 млрд руб., или в 170,6 млн долларов, что позволило Faberlic занять 99-е место в списке крупнейших парфюмерно-косметических компаний мира.