07.03.2017 18:24

В конкурсе на звание королевы «Пермских моторов» спонсором и партнером выступила компания «Пермь-Восток-Сервис», сообщает пресс-служба организации.

Конкурс красоты, определяющий королеву фабрики «Пермские моторы», прошел 1 марта в Перми в четвертый раз. Традиционно спонсором события выступила компания «Пермь-Восток-Сервис». Производитель предоставил конкурсанткам костюмы и обувь из своего каталога.

Победительницей стала 23-летний инженер-технолог Кристина Ожгибесова. Она демонстрировала комплект «Сатурн Леди» и полуботинки «Леди Спарта».

«Пермские моторы» и филиал «Восток-Сервис» в Перми сотрудничают в сфере охраны труда и обеспечения коллектива спецодеждой на протяжении 20 лет.

«Восток-Сервис» — это международный холдинг, имеющий зарубежные активы в Чехии, Словакии, Польше, Венгрии, Италии и Индии. Занимается производством и поставкой спецодежды, спецобуви, СИЗ, инструмента и сопутствующих услуг. В России «Восток-Сервис» имеет собственную производственную базу из восьми швейных и четырех обувных фабрик.

Компания работает на региональном рынке уже более 16 лет.