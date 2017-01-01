Компания Stayer презентовала экипировку для Олимпийской сборной России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс»

Презентация экипировки, созданной Stayer для участия российской сборной в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года, состоялась 16 ноября в Особняке на Волхонке, сообщает компания.

Stayer — ведущий российский бренд горнолыжной одежды, первым организовавший российское производство высокотехнологичных курток и брюк. Уникальная профессиональная команда специалистов швейного производства с 1998 года успешно представляет на российском и международном рынках коллекции одежды, имеющие необходимый функционал и комфорт как для спорта, так и для городской жизни.

Более десяти лет Stayer является партнером Федерации фристайла Санкт-Петербурга и России. В экипировке Stayer выступали спортсмены сборных команд на Олимпийских играх в Ванкувере (2010) и в Сочи (2014). Stayer является официальным поставщиком экипировки для соревнований сборной команды России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» на период XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея).

На XXIII Олимпийские зимние игры Stayer экипирует сборную команду России по фристайлу в дисциплине ски-кросс полным комплектом экипировки для соревновательных и тренировочных мероприятий (в том числе, соревновательными костюмами, горнолыжными куртками и брюками, пуховиками, виндстоперами, жилетами, плащами). Все изделия изготавливаются из высокотехнологичных мембранных тканей и имеют индивидуальные конструкции. На презентации экипировки присутствовали: Татьяна Львовна Иванова, генеральный директор торговой марки Stayer, Алексей Николаевич Курашов, президент Федерации фристайла России, Игорь Борисович Казиков, заместитель генерального директора по спорту ОСОО «Олимпийский комитет России», и Александр Петрович Долгов, главный тренер сборной команды России по фристайлу.

Модели коллекции, авторский принт на которых вдохновлен одним из национальных символов России – храмом Василия Блаженного, продемонстрировали спортсмены, действующие члены Олимпийской сборной России по фристайлу в дисциплине ски-кросс: Игорь Омелин, Анастасия Чирцова, Сергей Ридзик, Виктория Завадовская, Смирнова Софья, Денщиков Семен, Коротков Егор.

Татьяна Львовна Иванова, генеральный директор торговой марки Stayer: «Мы хотим поддержать ребят, вложив душу и труд нашей команды в произведенную экипировку. Именно эта волна нашего внутреннего патриотизма и поддержки спортсменов очень важна для нас».

Stayer — ведущий российский бренд высокотехнологичной спортивной одежды с инновационными техническими и технологическими возможностями, на рынке с 1998 года. Компания обладает мощной производственной базой и собственной фабрикой в Псковской области (г. Великие Луки) с великолепными техническими возможностями создания широкого модельного ряда, выпускает продукцию высочайшего качества, различными партиями и тиражами. При производстве изделий применяются современные технологии проклейки швов, лазерного кроя и эргономичной конструкции изделий. Ткани и принты для моделей разрабатываются в собственной дизайн-студии Stayer и производятся по эксклюзивному заказу компании. Изделия Stayer ежегодно отмечаются дипломами «Сделано в России» и «Сделано в Санкт-Петербурге», а также вошли в «Топ-10 2016» среди российских производителей легкой промышленности по версии Минпромторга. Коллекции Stayer представлены на крупнейшей международной выставке ISPO в Мюнхене в команде лучших российских производителей.

Фотографии предоставлены компанией.