В сети магазинов кроссовок и кед Street Beat появилась новая расцветка именной модели звезды НБА Кайри Ирвинга Nike Kyrie 3, сообщается в пресс-релизе компании.

Nike Kyrie 3 – новая модель профессионального баскетболиста Кайри Ирвинга, вышла в самом конце 2016 года, 26 декабря, и была раскуплена за довольно короткое время. В январе вышла вторая расцветка, название которой отсылает к популярному в Америке напитку – горячему пуншу. В кроссовках уделено большое внимание фиксации передней части стопы благодаря технологии Flywire, что позволяет вести быструю игру. За счет технологии Air Zoom обеспечивается низкопрофильная амортизация, которая особенно подходит легким и быстрым игрокам.

Кроссовки представлены в магазинах Street Beat в Москве – в ТРЦ «Европейский», ТРК «Атриум», ТЦ «Метрополис» и «Авиапарк» и Санкт-Петербурге – в ТРЦ «Галерея».

Street Beat — первый в России магазин формата Athletic Specialty. Он подразумевает собой мультибрендовый магазин с широким ассортиментом кроссовок и кед для повседневной̆ жизни (Lifestyle) от таких брендов, как: Nike, Addidas, Reebook, Puma, New Balance, Converse, Jordan, Asics, Onitsuka Tiger. Кроме кроссовок и кед, в магазине представлены ключевые модели одежды Nike из линейки Lifestyle. Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group и насчитывает 14 магазинов в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.

Фотографии предоставлены компанией.