В сети магазинов кроссовок и кед Street Beat появилась лимитированная коллекция Asics Tiger Xmas Pack, посвященная католическому Рождеству, сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекцию вошли две классические модели Gel-Lyte III и Gel-Lyte 5. Кроссовки выполнены из замши синего и зеленого цветов, а их внутренняя часть сделана из материала красного цвета с традиционным орнаментом в стилистике рождественских свитеров. В подошве используется особая технология Asics Gel, улучшающая амортизацию.

Кроссовки доступны в магазинах Street Beat с 25 ноября. Модели представлены в размерах 5.5–9 US.

Street Beat — первый в России магазин формата Athletic Specialty. Он подразумевает собой мультибрендовый магазин с широким ассортиментом кроссовок и кед для повседневной̆ жизни (Lifestyle) от таких брендов, как: Nike, Addidas, Reebook, Puma, New Balance, Converse, Jordan, Asics, Onitsuka Tiger. Кроме кроссовок и кед, в магазине представлены ключевые модели одежды Nike из линейки Lifestyle. Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group и насчитывает 14 магазинов в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.

Фотографии предоставлены компанией.