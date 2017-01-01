Компания Street Beat презентовала коллаборацию брендов New Balance и Stussy

В сети магазинов кроссовок и кед Street Beat появились кроссовки New Balance 990v4 x Stussy, сообщается в пресс-релизе компании.

New Balance в конце 2017 года выпустили коллаборацию с самым первым streetwear брендом – Stussy. За основу взяли полностью бежевую 4-ю версию 990-й модели. Количество логотипов в совместной коллекции сведено к минимуму, поэтому знакомое начертание Stussy можно найти только на стельке. Подошва кроссовок выполнена с использованием технологии Encap, которая обеспечивает качественную амортизацию и минимизирует нагрузку на стопу.

New Balance 990v4 x Stussy доступны эксклюзивно в магазине Street Beat в ТРК «Атриум», в размерах 8 - 12 US.

Street Beat — это мультибрендовые онлайн-магазин и оффлайн сеть с широким ассортиментом кроссовок и кед, где можно найти как классические модели, так и редкие коллекционные релизы и коллаборации. В магазинах представлены такие спортивные и лайфстайл бренды как Nike, Jordan, New Balance, Asics, Adidas, Reebok, Vans, Converse, Stussy, New Era, Diadora и другие. Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group, насчитывает уже 25 магазинов по всей России. В их число входит Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Уфа, Новосибирск и Омск.

Фотография предоставлена компанией.