Новости
НачалоНовостиКомпания «Трелакс» создала матрац с эффектом памяти формы
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставочный проект «Подарки» - «Новый год Экспо» – Houseware Expo / Посуда, товары для дома» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch - «Индустрия торжества» пройдет 14 – 17 марта Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring 2017 пройдет в Алма-Ате с 12 по 14 марта Рейтинг@Mail.ru

Компания «Трелакс» создала матрац с эффектом памяти формы

26.01.2017  00:02

При создании матраца Trelax был использован нетканый материал Холлофайбер®, сообщает компания «Термопол».

Матрац состоит из нескольких слоев, соединенных уникальным бесклеевым способом, и обладает эффектом памяти формы. Это обеспечивает физиологически правильное положение позвоночника.

В основе инновационного матраца, с 10-летней гарантией, плотно соединенные слои пенополиуретана и гипоаллергенного нетканого материала Холлофайбер®. Это формирует воздушный слой, способствующий воздухообмену, обеспечивает дышащие свойства изделия, компенсирует неровности, позволяет сохранять ортопедические свойства на любой поверхности.

Нетканый материал Холлофайбер® обеспечивает отсутствие вредных выделений в процессе производства и дальнейшей эксплуатации.

Внешняя наволочка ортопедического матраца выполнена из материала с волокнами Tencel и снабжена дополнительным водонепроницаемым чехлом с мембранным покрытием и слоем из натурального хлопка.

Матрац прошел клинические испытания в Росздравнадзоре, получил регистрационное удостоверение и статус изделия медицинского назначения. Производство матраца осуществляется в соответствии с требования системы менеджмента качества ISO13485 (разработка и производство медицинских изделий). Также качество изделия оценено Ростестом аттестатом высшей категории качества.

Производитель предлагает максимальный размерный ряд: 80х200, 90х200, 140х200, 160х200, 180х200 см. Матрац Trelax поступил в продажу в Первую профессиональную сеть ортопедических салонов Ортека.

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 109
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1231 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте