25.04.2017 21:12

Новым лицензиатом, имеющим право выпускать продукцию с символикой Универсиады-2019, стала компания «Зорлу СНГ», сообщают организаторы.

Генеральный директор исполнительной дирекции Студенческих игр 2019 года Максим Уразов подписал договор с руководителем компании «Зорлу СНГ» Бахадыром Сейидом Шахином в рамках Красноярского экономического форума. Документ позволяет выпускать продукцию категории «Домашний текстиль» с символикой Универсиады-2019.

«Будем производить различные виды домашнего текстиля с логотипом Универсиады – халаты, полотенца и т.д. Это проект очень важен для нас: во-первых, мы очень любим спорт и принимали участие в изготовлении продукции на Олимпиаде в Сочи, во-вторых, Красноярск для нас – родной город благодаря нашим различным партнерам», - сказал Бахадыр Сейид Шахин.

Компания «Зорлу СНГ» производит товары под торговой маркой ТАС. Производство начиналось в Турции, однако сейчас фабрики бренда есть и в других странах. В России производство ТАС расположено в Нижнем Новгороде.