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Компанию «Моготекс-Одесса» присоединили к «Моготекс-Д»

21.02.2017  23:57

По решению наблюдательного совета «Моготекс» дочерняя компания «Моготекс-Одесса» присоединена к «Моготекс-Д», сообщает пресс-служба организации.

Наблюдательный совет могилевской компании «Моготекс» принял решение о реорганизации дочернего предприятия в Одессе. Оно присоединяется к обществу с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями «Моготекс-Д» в Днепропетровске.

Отмечается, что депозитарий компании «Моготекс» - открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк».

Предприятие «Моготекс» основано в 1973 году и акционировано в 2000-ом. Является одним из крупнейших производителей текстильной продукции в Белоруссии и странах СНГ. Выпускает ткани для специальной и форменной одежды, плащевые, подкладочные, декоративные, трикотажные, готовую спецодежду и изделия домашнего текстиля. В состав компании входят ткацкая, отделочная и швейная фабрики, а также производство нетканых текстильных материалов и производство по крашению хлопчатобумажной пряжи.

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