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Конкурс «Модная провинция» в Бердске привлечет самых юных дизайнеров

27.01.2017  16:39

В конкурсе «Модная провинция» примут участие дизайнеры в возрасте от 4 до 18 лет, сообщает пресс-служба Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

В воскресенье, 29 января, в Бердске Новосибирской области пройдет 41-й областной конкурс начинающих дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров «Модная провинция». Он рассчитан на участников в возрасте от 4 до 18 лет. Мероприятие проводит руководитель школы дизайна «Меланж» Ольга Бессонова, при поддержке Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.



Конкурс «Модная провинция» призван выявить юных дизайнеров, способных повлиять на развитие моды, и оказать им всестороннюю поддержку.

Конкурс проходит по адресу ДК «Родина», г. Бердск Новосибирской области, ул. Лунная, 48-б. 

Фотография с сайта Минпромторга НСО.

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