01.08.2017 21:17

На ярмарке вакансий в Кусинском районе Челябинской области новых сотрудников набрала местная обувная фабрика, пишет «Жизнь района».

В Кусинском районе Челябинской области прошла ярмарка вакансий, где присутствовал руководитель и представитель кадровой службы фабрики «Кусинская обувная компания». Соискателям было предложено 25 вакансий, большая часть из которых приходилось на профессии швеи и сборщика обуви.

Из 27 человек, пришедших на ярмарку, 19-ти были выданы направления на работу, а девять из них были приглашены на собеседование.