3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовости«Кусинская обувная компания» расширяет штат
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
29 августа - 1 сентября 2017 года. Текстильлегпром, Деловая программа, Мода России, Экзерсис RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

«Кусинская обувная компания» расширяет штат

01.08.2017  21:17

На ярмарке вакансий в Кусинском районе Челябинской области новых сотрудников набрала местная обувная фабрика, пишет «Жизнь района».

В Кусинском районе Челябинской области прошла ярмарка вакансий, где присутствовал руководитель и представитель кадровой службы фабрики «Кусинская обувная компания». Соискателям было предложено 25 вакансий, большая часть из которых приходилось на профессии швеи и сборщика обуви.

Из 27 человек, пришедших на ярмарку, 19-ти были выданы направления на работу, а девять из них были приглашены на собеседование. 

Просмотров: 23
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1347 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте