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Легкая промышленность является наиболее перспективной областью сотрудничества между Белоруссией и Ивановской областью

29.05.2017  07:03

В Иваново прошла встреча государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты с губернатором региона Павлом Коньковым.

Как говорится в сообщении администрации Ивановской области, Григорий Рапота, обозначил сферы, в которых взаимодействие представляется наиболее перспективным. В их числе он назвал легкую промышленность, в том числе льняную отрасль.

В свою очередь, Павел Коньков отметил, что тема взаимодействия Ивановской области с Белоруссией является актуальной для региона. «Внешнеторговый оборот Ивановской области с Республикой Белоруссия в 2016 году составил порядка 86 млн долларов. Есть потенциал для расширения двустороннего сотрудничества, есть потребность в его развитии», - заявил глава региона. 

В ответ на вопрос, как область сохраняет звание «текстильной столицы России», губернатор отметил, что по-прежнему Ивановская область производит каждые четыре из пяти метров российских хлопчатобумажных тканей, в готовые изделия перешиваются 60% выпущенных тканей. В текстильном и швейном производстве задействованы более полутора тысяч крупных, средних и малых предприятий, которые вырабатывают хлопчатобумажную пряжу, производят суровые и готовые хлопчатобумажные и льняные ткани, занимаются пошивом верхней одежды и постельного белья. Он рассказал об инновациях, которые внедряются на предприятиях отрасли, и подробно остановился на проекте строительства комбината синтетического волокна. 

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