23.05.2017 20:51

В Перми продается магазин итальянской марки Glenfield площадью 91,6 кв. м, пишет BusinessClass.

Владелец магазина итальянской марки трикотажа Glenfield в Перми выставил его на продажу. Торговая точка занимает площадь 91,6 кв. м в ТРК «СпешиLove» на ул. Спешилова, 114. В объявлении указана цена в размере 4 млн рублей. Сюда входит торговая мебель, оборудование, оргтехника, депозит на поставку товара и депозит в торговом центре.

В качестве причины продажи владелец назвал переезд в другой город.

Итальянская марка Glenfield основана в 1976 году. В России бренд появился в 1994 году. На территории нашей страны магазины сети представлены в Москве, Санкт–Петербурге, Владивостоке, Иркутске, Калининграде, Тюмени, Оренбурге и др. городах.