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Магазины «Юничел» открылись в Архангельске и Сыктывкаре

10.05.2017  20:12

Фирменные магазины компании «Юничел» начали работу в Архангельске и Сыктывкаре, сообщает пресс-служба организации.

Фабрика «Юничел» открыла фирменные магазины в двух новых городах – Архангельске и Сыктывкаре. Выбор территории обусловлен климатическими условиями, так как компания специализируется на зимней обуви.

«В отличие от китайских производителей, хорошо знаем, что такое русская зима и умеем делать обувь, в которой действительно не холодно. Используем качественную кожу, которая не потрескается, натуральный мех, который не даст замерзнуть и толстую подошву», - рассказал генеральный директор компании «Юничел» Владимир Денисенко.

Ежегодно фирменная сеть «Юничел» расширяется на 20-30 новых магазинов. Наиболее плотно компания представлена в Челябинской, Свердловской, Омской, Иркутской, Курганской, Оренбургской областях, в Башкирии и Татарстане, в ХМАО и ЯНАО, Красноярском и Пермском крае, Москве.

Обувная фирма «Юничел» — российское предприятие легкой промышленности, специализирующееся на производстве обуви широкого ассортимента. Cегодня «Юничел» — это три обувные фабрики в Челябинске, Златоусте и Оренбурге, 500 магазинов фирменной обуви в России (от Мурманска до Владивостока) и Казахстане, три млн пар обуви в год, 2400 сотрудников.

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