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Mandarina Duck опубликовала новогоднюю подборку из актуальной коллекции
19.10.2017 22:09
Бренд Mandarina Duck представил специальную подборку новогодних подарков, сообщает компания.
Mandarina Duck — международный fashion-бренд премиум-класса, история которого берет свое начало в Болонье в 1977 году. Итальянская компания Mandarina Duck специализируется на изготовлении сумок, эксклюзивных кожаных изделий и аксессуаров для путешествий. На сегодняшний день бренд Mandarina Duck представлен собственными бутиками в таких городах, как Барселона, Берлин, Болонья, Дубай, Флоренция, Милан, Париж, Рим, Сеул, Шанхай и в более чем 500 точках продаж по всему миру.
Фотографии предоставлены компанией.
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