В осенне-зимнюю линейку Patch Duck от Mandarina Duck вошли яркие клатчи из экокожи, сообщает компания.

Оригинальные патчи на передней части сумок делают их подходящими как для дневных прогулок, так и для особенных вечеров. Палитра пастельных цветов создает контраст с живыми и яркими картинками.

Дизайнеры Mandarina Duck предлагают два варианта ношения для этой мини-коллекции из экокожи: в качестве клатча и как сумочку через плечо.

Mandarina Duck — международный fashion-бренд премиум-класса, история которого берет свое начало в Болонье в 1977 году. Итальянская компания Mandarina Duck специализируется на изготовлении сумок, эксклюзивных кожаных изделий и аксессуаров для путешествий. На сегодняшний день бренд Mandarina Duck представлен собственными бутиками в таких городах, как Барселона, Берлин, Болонья, Дубай, Флоренция, Милан, Париж, Рим, Сеул, Шанхай и в более чем 500 точках продаж по всему миру.

Фотография предоставлена компанией.