|
|
Mandarina Duck представила линейку Patch Duck из актуальной коллекции
17.10.2017 22:13
В осенне-зимнюю линейку Patch Duck от Mandarina Duck вошли яркие клатчи из экокожи, сообщает компания.
Оригинальные патчи на передней части сумок делают их подходящими как для дневных прогулок, так и для особенных вечеров. Палитра пастельных цветов создает контраст с живыми и яркими картинками.
Дизайнеры Mandarina Duck предлагают два варианта ношения для этой мини-коллекции из экокожи: в качестве клатча и как сумочку через плечо.
Mandarina Duck — международный fashion-бренд премиум-класса, история которого берет свое начало в Болонье в 1977 году. Итальянская компания Mandarina Duck специализируется на изготовлении сумок, эксклюзивных кожаных изделий и аксессуаров для путешествий. На сегодняшний день бренд Mandarina Duck представлен собственными бутиками в таких городах, как Барселона, Берлин, Болонья, Дубай, Флоренция, Милан, Париж, Рим, Сеул, Шанхай и в более чем 500 точках продаж по всему миру.
Фотография предоставлена компанией.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте