|
|
Marc Cain представил новую коллекцию верхней одежды
17.10.2017 23:48
Немецкий бренд Marc Cain опубликовал подборку верхней одежды из коллекции сезона осень-зима 2017/2018, сообщает компания.
В новой подборке Marc Cain представлены утепленное пуховое пальто, шуба с цветочным орнаментом и лаконичное пальто.
Немецкий бренд Marc Cain был основан в 1973 году братьями Роланом и Хельмутом Шлоттерерами. Сегодня компания представлена в 61 стране мира, в том числе в России.
Фотографии предоставлены компанией.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте