Немецкий бренд Marc Cain опубликовал подборку верхней одежды из коллекции сезона осень-зима 2017/2018, сообщает компания.

В новой подборке Marc Cain представлены утепленное пуховое пальто, шуба с цветочным орнаментом и лаконичное пальто.

Немецкий бренд Marc Cain был основан в 1973 году братьями Роланом и Хельмутом Шлоттерерами. Сегодня компания представлена в 61 стране мира, в том числе в России.

Фотографии предоставлены компанией.