|
|
Марка Red Fox подвела итоги работы 2016 года
27.01.2017 15:36
В рамках дилерского семинара Red Fox были подведены основные итоги работы компании за 2016 год, сообщает пресс-служба марки.
Как сообщалось ранее, дилерский семинар Red Fox прошел 17-19 января в Санкт-Петербурге на территории курорта «Игора». По традиции в начале встречи руководители компании Red Fox подвели итоги прошлого года. Основные из них:
- компания Red Fox удостоилась награды Polartec Apex Award от американского производителя функциональных материалов Polartec LLC за инновационное изделие – спальник-рюкзак Alpha;
- компания приняла участие в крупнейших международных outdoor-выставках ISPO и OutDoor;
- Red Fox начала сотрудничество с известными российскими горнолыжными курортами «Игора» и «Роза Хутор». Подобное сотрудничество уже налажено с горнолыжным курортом Санкт-Морица в Швейцарии;
- продукция Red Fox с 2016 года продается в магазине в Боулдере (Колорадо, США);
- изделия Red Fox реализуются в трех интернет-магазинах - в Северной Америке, Европе и России.
Компания Red Fox основана в 1989 году. Создает одежду и экипировку для экстремального спорта и туризма, а также для сотрудников МЧС. Red Fox — единственный партнер компании Gore-Tex по производству спортивной одежды на территории России. Марка является лауреатом конкурса «Спортивный бренд Санкт-Петербурга», а также конкурса «Сделано в России».
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте