27.01.2017 15:36

В рамках дилерского семинара Red Fox были подведены основные итоги работы компании за 2016 год, сообщает пресс-служба марки.

Как сообщалось ранее, дилерский семинар Red Fox прошел 17-19 января в Санкт-Петербурге на территории курорта «Игора». По традиции в начале встречи руководители компании Red Fox подвели итоги прошлого года. Основные из них:

- компания Red Fox удостоилась награды Polartec Apex Award от американского производителя функциональных материалов Polartec LLC за инновационное изделие – спальник-рюкзак Alpha;

- компания приняла участие в крупнейших международных outdoor-выставках ISPO и OutDoor;

- Red Fox начала сотрудничество с известными российскими горнолыжными курортами «Игора» и «Роза Хутор». Подобное сотрудничество уже налажено с горнолыжным курортом Санкт-Морица в Швейцарии;

- продукция Red Fox с 2016 года продается в магазине в Боулдере (Колорадо, США);

- изделия Red Fox реализуются в трех интернет-магазинах - в Северной Америке, Европе и России.



