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Новая коллекция Red Fox представлена на дилерском семинаре

17.01.2017  22:13

Трехдневный дилерский семинар Red Fox стартовал сегодня в Ленинградской области, сообщает пресс-служба компании.

На территории горнолыжного курорта «Игора» в Ленинградской области сегодня прошел первый день дилерского семинара компании Red Fox . Мероприятие продлится еще два дня. За это время будут продемонстрированы новые коллекции одежды и экипировки сезона осень-зима 2017/2018 различных брендов. Показ Red Fox уже состоялся.

В этом году спикерами семинара станут представители производителя высокотехнологичных материалов PrimaLoft, канадского бренда верхней одежды Kanuk и британского бренда горнолыжной и сноубордической одежды Surfanic.




Дизайнеры компании и приглашенные специалисты расскажут о современных технологиях и инновационных разработках, используемых в производстве изделий.

Компания Red Fox основана в 1989 году. Создает одежду и экипировку для экстремального спорта и туризма, а также для сотрудников МЧС. Red Fox — единственный партнер компании Gore-Tex по производству спортивной одежды на территории России. Марка является лауреатом конкурса «Спортивный бренд Санкт-Петербурга», а также конкурса «Сделано в России».

Фотография с сайта компании.

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