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Марка Sirinbird презентовала коллекцию нового весенне-летнего сезона

22.04.2017  21:50

При создании новой коллекции Sirinbird дизайнер бренда сделала акцент на яркие оттенки желтого и смежного с ним цветов: от пастели до охры и золота, сообщается в пресс-релизе компании.

В новом весенне-летнем сезоне Sirinbird предлагает «по-новому взглянуть на великолепную красоту и женственность через мифического персонажа славянских легенд – Женщину-птицу Сирин».

Российская марка Sirinbird была основана в 2013 году дизайнером Ириной Батьковой. Все эскизы Sirinbird рисуются карандашом на бумаге, затем прорабатываются на шелке и отправляются производителю в Италию. Весной 2016 года в Музее моды на Ильинке проходила персональная выставка бренда «Шелковые песни птицы Сирин», где были представлены 17 различных платков и эскизы к ним.

Фотографии предоставлены компанией.

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