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Минпромторг ставит задачу увеличения доли легпрома в ВВП к 2025 году в три-четыре раза

10.11.2017  07:16

Как заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, министерство намерено увеличить к 2025 году долю легкой промышленности в ВВП России в три-четыре раза.

Соответствующее заявление, говорится в сообщении министерства, чиновник сделал в рамках первого Международного форума моды в Санкт-Петербурге.

«Мы очень рассчитываем на то, что во внутреннем валовом продукте российский легпром будет занимать более существенную долю, чем сегодня. Мы хотим подрасти хотя бы в три-четыре раза по сравнению с тем, что имеем сегодня. … Мы считаем, что легпром достаточно чувствительная отрасль, и мы поставили себе ориентир — 2025 год — и очень рассчитываем подрасти к этому периоду», — сказал он.

Минпромторг намерен развивать ряд сырьевых направлений для легкой промышленности. «Прежде всего, это качественная синтетика, ее приходится покупать за рубежом. … Но при этом у нас есть те виды сырья, по которым мы обязаны использовать свое конкурентное преимущество, это кожа. Это, безусловно, лен. Сейчас мы обратились к этому важному для нас продукту, и несколько регионов объединяются в кластер», — указал Виктор Евтухов.

Также внимание властей обращено на хлопок и шерсть – ряд проектов в этой сфкере уже реализуется.

По его словам, по отдельным сегментам российская легкая промышленность уже готова конкурировать, в том числе по продукции для активного отдыха и спорта, специальной одежде, детской обуви. «Но впереди большая работа, большое количество еще тех сегментов, где нам нужно наращивать свои компетенции», — сказал замминистра.

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