13.10.2017 07:23

Приближается дата нового события в сфере российского fashion. 31 октября в Санкт-Петербурге начнет работу Международный форум моды в Центре дизайна ArtplaySPb.

В мероприятии примут участие представители Минпромторга и правительства Санкт-Петербурга, российские и зарубежные эксперты в области моды, знаменитые дизайнеры, производители, ключевые руководители ритейл-компаний, потенциальные инвесторы и талантливые модельеры и дизайнеры.

Как говорится в сообщении Минпромторга, данное мероприятие проводится в рамках комплексной программы «Санкт-Петербург - центр индустрии и легкой промышленности», направленное на кооперацию дизайнерского сообщества и производственных площадок. Целью форума является создание платформы для развития легкой промышленности и индустрии моды в России.

На конференции участники обсудят меры поддержки предприятий модной индустрии, концепцию создания инкубатора, а также сформируют дорожную карту для реализации проекта «Санкт-Петербург — центр лёгкой промышленности и индустрии моды». Программа форума состоит из четырех тематических блоков: конференции, акселератора и конкурса для молодых дизайнеров, обширной культурно-развлекательной программы и выставки-продажи одежды от молодых российских дизайнеров.

Посетителям также представят товары российского легпрома в рамках выставки-продажи одежды, организованной Freedom Store.

Форум продлится по 4 ноября.