3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиМодные компании все чаще открывают магазины в Санкт-Петерурге
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
II Moscow Licensing Summit пройдет в Москве 19 сентября 2017 года RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Модные компании все чаще открывают магазины в Санкт-Петерурге

21.07.2017  06:57

Компания JLL опубликовала исследование рынка торговых центров Санкт-Петербурга. Согласно выводам экспертов, в Северной столице fashion ставит рекорды по открытиям, а развлечения – по закрытиям.

Так, доля магазинов одежды и аксессуаров среди открытых арендаторов в качественных торговых центрах Санкт-Петербурга достигла максимального значения за последние два года – 49%, свидетельствуют данные компании JLL. Всего в апреле-июне текущего года в ТЦ появилось около 18 тыс. кв. м магазинов данного сегмента; в результате площадь открытых магазинов одежды превзошла объем закрытых на 18%.

Среди событий второго квартала в fashion-сегменте в компании, в частности, отмечают открытия Modis в ТРК «Континент на Бухарестской» и ТЦ «Смайл», Gloria Jeans в ТРК «Гулливер», Finn Flare в ТРЦ «Охта Молл», ТРЦ «Жемчужная Плаза».

Тем не менее, несмотря на растущую активность ритейлеров одежды, уровень вакантных площадей в качественных торговых комплексах увеличился во втором квартале на 0,1 п.п., до 5,7%.

Одновременно рбщая площадь закрытых за квартал магазинов в качественных торговых центрах Санкт-Петербурга превысила площадь открытых за тот же период на 20%. «Наибольшее превышение площади закрытых над открытыми магазинами (более чем в два раза) наблюдалось в сегменте отдыха и развлечений, где было закрыто свыше 11 тыс. кв. м. 

Просмотров: 106
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1345 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте