21.07.2017 06:57

Компания JLL опубликовала исследование рынка торговых центров Санкт-Петербурга. Согласно выводам экспертов, в Северной столице fashion ставит рекорды по открытиям, а развлечения – по закрытиям.

Так, доля магазинов одежды и аксессуаров среди открытых арендаторов в качественных торговых центрах Санкт-Петербурга достигла максимального значения за последние два года – 49%, свидетельствуют данные компании JLL. Всего в апреле-июне текущего года в ТЦ появилось около 18 тыс. кв. м магазинов данного сегмента; в результате площадь открытых магазинов одежды превзошла объем закрытых на 18%.

Среди событий второго квартала в fashion-сегменте в компании, в частности, отмечают открытия Modis в ТРК «Континент на Бухарестской» и ТЦ «Смайл», Gloria Jeans в ТРК «Гулливер», Finn Flare в ТРЦ «Охта Молл», ТРЦ «Жемчужная Плаза».

Тем не менее, несмотря на растущую активность ритейлеров одежды, уровень вакантных площадей в качественных торговых комплексах увеличился во втором квартале на 0,1 п.п., до 5,7%.

Одновременно рбщая площадь закрытых за квартал магазинов в качественных торговых центрах Санкт-Петербурга превысила площадь открытых за тот же период на 20%. «Наибольшее превышение площади закрытых над открытыми магазинами (более чем в два раза) наблюдалось в сегменте отдыха и развлечений, где было закрыто свыше 11 тыс. кв. м.