10.04.2017 21:11

Принято решение о присоединении швейной фирмы «Лона» к «Моготекс», пишет «Белта».

Компания «Моготекс», ранее занимавшаяся выпуском тканей, планирует перейти на готовые изделия. В настоящий момент доля их в производстве предприятия занимает 26%, но в перспективе необходимо дойти до 40%. Для реализации поставленной задачи компания «Моготекс» собирается присоединить кобринскую швейную фирму «Лона».

«Ни для кого не секрет, что сегодня швейная отрасль серьезно падает. За последние пять лет 35-40% швейных фабрик Белоруссии просто растворились. У нас же есть совместная с фирмой «Лона» программа, которая поможет обоим развиваться в прибыльном русле», - отметил генеральный директор «Моготекс» Виктор Матиевич.

Так как обе компании являются открытыми акционерными обществами, «Моготекс» произведет дополнительный выпуск акций, которые будут пропорционально размещены между акционерами присоединяемого предприятия.

Швейная фирма «Лона» существует с 1944 года. Стартовав как артель «Соцтруд», объединившая швейную и сапожную мастерские, она доросла до предприятия с высоким уровнем организации производства. Сейчас это один из крупнейших производителей верхней мужской, женской и детской одежды в Республике Белоруссия.

Предприятие «Моготекс» основано в 1973 году. Является одним из крупнейших производителей текстильной продукции в Белоруссии и странах СНГ. Выпускает ткани для специальной и форменной одежды, плащевые, подкладочные, декоративные, трикотажные, готовую спецодежду и изделия домашнего текстиля. В состав компании входят ткацкая, отделочная и швейная фабрики, а также производство нетканых текстильных материалов и производство по крашению хлопчатобумажной пряжи.