Новый фирменный магазин Московского ювелирного завода расположился на Никольской улице, сообщается в пресс-релизе компании JLL.

Консультантом сделки по аренде помещения площадью 130 кв. м выступила компания JLL.

Московский ювелирный завод (МЮЗ) активно развивает торговую розничную сеть: с начала 2016 года она увеличилась на 38 фирменных магазинов. Интерьер в новом магазине на Никольской выдержан в классическом стиле: светлые стены и витрины в сочетании с правильно выстроенным освещением гармонично дополняют друг друга и выводят на первый план ювелирные украшения.

«В ассортиментном ряду магазина можно найти изделия на любой вкус. В настоящий момент основной фокус направлен на доступные ювелирные украшения с драгоценными камнями и бриллиантами», - комментирует Ирина Гусакова, директор по дизайну и закупкам МЮЗ.

Юлия Назарова, руководитель отдела стрит-ритейла компании JLL в Москве, говорит: «Никольская улица входит в число наиболее востребованных торговых коридоров Москвы. Сформированная пешеходная зона, регулярные городские мероприятия, высокая концентрация памятников архитектуры, знаковые торговые центры и качественные торговые операторы – все это привлекает жителей и гостей города. В результате мы наблюдаем высокий спрос со стороны ритейлеров, в том числе для размещения флагманских проектов, а также увеличение качественного предложения стрит-ритейла на этой улице за счет реконструкции зданий. Мы уверены, что открытие фирменного магазина на Никольской улице позитивно повлияет на имидж и узнаваемость бренда Московского ювелирного завода и продажи компании».

Московский ювелирный завод основан в 1920 году и входит в группу компаний, которая осуществляет полный цикл операций от переработки сырья до реализации готовой продукции, а также имеет собственную розничную сеть. Сеть магазинов «МЮЗ» насчитывает более 300 магазинов, которые представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Воронеже, Саратове, Екатеринбурге, Перми, Новосибирске, Тюмени, Казани, Уфе, Краснодаре, Ставрополе, Владимире, Нальчике, Ульяновске и др. городах Российской Федерации.

JLL — компания, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в области недвижимости. JLL входит в список крупнейших компаний мира Fortune 500; годовой оборот компании составляет 6,0 миллиардов долларов США, за вычетом прямых расходов — 5,2 миллиарда долларов США (на 31 декабря 2015 года). JLL имеет более 280 корпоративных офисов в 80 странах по всему миру, штат компании составляет более 70 тысяч сотрудников. В России и странах СНГ JLL представлена офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. В 2004, 2006–2016 годах компания удостоилась премии «Консультант года» на Commercial Real Estate Awards, Москва, премии «Консультант года» на Commercial Real Estate Awards, Санкт-Петербург в 2009 и 2016 годах, премии «Консультант года» на RCSC Awards в 2015 году.

Фотография предоставлена компанией.