23.12.2016 00:53

Арбитражный суд Калининградской области взыскал 1,5 млн рублей с МВД РФ в пользу «Балтийского швейного предприятия» в счет убытков, пишет «Русский Запад».

В Калининградской области Арбитражный суд вынес решение, по которому МВД России обязано выплатить компании «Балтийское швейное предприятие» 1,5 млн рублей. Причиной послужил незаконный вывоз оборудования, понесший за собой убытки предприятия.

Конфликт возник в феврале 2014 года, когда сотрудники следственного управления УМВД России по Калининградской области изъяли станки из помещений «Балтийского швейного предприятия». Ситуация повторилась в апреле того же года. Оба раза суд признавал конфискацию незаконной. Все оборудование было возвращено на места в июне 2014 года, однако владельцы компании потребовали компенсировать убытки из-за вынужденного простоя. Они предъявили суду заказы на производство и договоры с контрагентами.

Экспертиза оценила ущерб в 2,29 млн рублей. После рассмотрения дела суд признал разумными требования в размере 1,5 млн рублей.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

«Балтийское швейное предприятие» производит детскую трикотажную одежду, спортивные костюмы и экипировку для активного отдыха. Также в ассортименте компании постельное белье, домашние халаты и аксессуары.