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На московской Неделе моды обсудят новые профессии и omnichannel в fashion образовании
25.10.2017 08:39
Public talk на тему «Новые профессии и omnichannel в fashion образовании» состоится 26 октября в Гостином дворе в рамках деловой программы FCG «Мода будущего: индустрия высоких технологий», сообщают организаторы.
В ходе public talk эксперты, специалисты и студенты будут обсуждать и обмениваться мнениями о том, как будет развиваться модная индустрия в ближайшее десятилетие, какие профессии в сфере fashion tech будут наиболее перспективными, какие инициативы и инновации в образовании позволят сформировать новое поколение специалистов будущей модной индустрии.
«Рынок новых профессий и рынок инновационных образовательных услуг в модной индустрии переживает этап бурного роста, - говорит методический руководитель Образовательного центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ ВШЭ Анна Лебсак-Клейманс. – Сегодня передовым fashion компаниям требуются такие неведомые ранее специалисты как: SММ менеджер, digital аналитик, специалист по нативной рекламе, инфостилист, инженер 3D-печати, тренд-скаут, аналитик BIG DATA, эксперт по эко-стандартам, менеджер по краудфандинговым платформам. Для большей части этих специальностей нет даже русскоязычных терминов, не говоря уже о системных образовательных программах. Сейчас самое время делиться идеями по новым эффективным методам в образовании».
К участию в открытом мероприятии приглашаются все заинтересованные специалисты, чья работа связана с созданием и развитием инновационных образовательных программ в сфере индустрии моды. У всех присутствующих будет возможность выступить и поделиться своим идеями.
Свое участие подтвердили:
Формат мероприятия предлагает прямое общение аудитории и экспертов: обсуждение выступлений, обмен мнениями.
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