13.03.2017 23:08

На собрании акционеров белорусской компании «Речицкий текстиль» распределят прибыли и убытки, сообщает пресс-служба производителя.

Общее годовое собрание акционеров компании «Речицкий текстиль» пройдет 31 марта. На встрече будут подведены итоги деятельности за 2016 год, заслушаны отчеты наблюдательного совета и ревизионной комиссии. Также планируется утвердить бухгалтерскую отчетность и распределить прибыли и убытки компании, принять решение о выплате дивидендов.

Собрание пройдет по адресу: г. Речица, ул. Наумова, 131, третий этаж, актовый зал. Регистрация участников состоится 31 марта с 13.00-14.00 там же.

Предприятие «Речицкий текстиль» создано в 1927 году как чулочно-веревочная мастерская-артель «Красный Октябрь». В 2003 году преобразовано в ОАО. Производит махровые полотенца, простыни, салфетки и халаты, вафельные скатерти и полотенца, столовые и декоративные комплекты, покрывала, пледы, мебельно-декоративные, вафельные и махровые ткани, постельное белье.