|
|
На заводе «Кристалл» пройдет первая в России ярмарка коллекционеров
03.02.2017 09:34
В ярмарке, которая состоится на «Кристалле» 11-12 февраля, примут участие более 200 российских и зарубежных коллекционеров, сообщают организаторы.
Посетители ярмарки увидят старинные предметы быта, религии и культуры, монеты, книги, костюмы, значки, марки, открытки из архивов частных коллекционеров, а также смогут приобрести альбомы, аксессуары и специализированную литературу.
Ярмарки коллекционеров — обычное явление в США и Европе, а в Москве мероприятие такого масштаба проводится в первый раз.
Организаторы приняли решение проводить слеты коллекционеров регулярно. Ценители антиквариата и винтажа, да и все горожане смогут в окружении единомышленников обсудить коллекции коллег, похвастать своими достижениями и пополнять собственные коллекции в ежемесячном режиме.
Необычной особенностью слетов будет их тематический характер – каждый из них будет строиться вокруг избранной ключевой темы. В 2017 году такой темой станет «Историческое путешествие в век XX» - история России, разбитая по десятилетиям. Первый слет будет посвящен событиям 1917 года, переломным не только для российского государства, но и для всего мира. Особое внимание на первом, «февральском» слете будет уделено внимание теме Февральской революции и Временного правительства России.
Тематические разделы ярмарки:
Среди редких экспонатов первого слета — фарфоровый кувшин 1770-х годов, созданный на Императорском фарфоровом заводе во времена правления Екатерины II, духи «Пиковая дама», выпущенные в 1949 году к 150-летию со дня рождения А.С.Пушкина, редкие бумажные денежные знаки периода революции и гражданской войны, среди которых казначейский знак («керенка») 1917 года номиналом 40 рублей и 100-рублевая купюра, которую заказало Временное правительство, но воспользоваться уже не успело, и тысячи других экспонатов
Даты проведения слетов в 2017 году:
Адрес: ул. Самокатная, 4, стр. 9.
Организаторы: ВЦ «Кристалл Экспо».
Фотография предоставлена организаторами.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте