На заводе «Кристалл» пройдет первая в России ярмарка коллекционеров

В ярмарке, которая состоится на «Кристалле» 11-12 февраля, примут участие более 200 российских и зарубежных коллекционеров, сообщают организаторы.

Посетители ярмарки увидят старинные предметы быта, религии и культуры, монеты, книги, костюмы, значки, марки, открытки из архивов частных коллекционеров, а также смогут приобрести альбомы, аксессуары и специализированную литературу.

Ярмарки коллекционеров — обычное явление в США и Европе, а в Москве мероприятие такого масштаба проводится в первый раз.

Организаторы приняли решение проводить слеты коллекционеров регулярно. Ценители антиквариата и винтажа, да и все горожане смогут в окружении единомышленников обсудить коллекции коллег, похвастать своими достижениями и пополнять собственные коллекции в ежемесячном режиме.

Необычной особенностью слетов будет их тематический характер – каждый из них будет строиться вокруг избранной ключевой темы. В 2017 году такой темой станет «Историческое путешествие в век XX» - история России, разбитая по десятилетиям. Первый слет будет посвящен событиям 1917 года, переломным не только для российского государства, но и для всего мира. Особое внимание на первом, «февральском» слете будет уделено внимание теме Февральской революции и Временного правительства России.

Тематические разделы ярмарки:

Нумизматика;

Филателия;

Фалеристика;

Бонистика;

Филокартия;

Куклы и игрушки;

Грампластинки;

Винтажные украшения;

Букинистика;

Сопутствующие аксессуары: альбомы, холдеры, каталоги и многое другое.

Среди редких экспонатов первого слета — фарфоровый кувшин 1770-х годов, созданный на Императорском фарфоровом заводе во времена правления Екатерины II, духи «Пиковая дама», выпущенные в 1949 году к 150-летию со дня рождения А.С.Пушкина, редкие бумажные денежные знаки периода революции и гражданской войны, среди которых казначейский знак («керенка») 1917 года номиналом 40 рублей и 100-рублевая купюра, которую заказало Временное правительство, но воспользоваться уже не успело, и тысячи других экспонатов

Даты проведения слетов в 2017 году:

11-12 февраля;

18-19 марта;

22-23 апреля;

20-21 мая;

23-24 сентября;

18-19 ноября;

23-24 декабря.

Адрес: ул. Самокатная, 4, стр. 9.

Организаторы: ВЦ «Кристалл Экспо».

Фотография предоставлена организаторами.