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Новосибирская «Аура» презентовала новогодний выпуск своего видеоблога
25.12.2016 15:03
Новый сюжет Aura TV посвящен тому, как нужно выглядеть, чтобы «встретить наступающие новогодние праздники модно и весело», сообщается в пресс-релизе компании.
По мнению экспертов «Ауры», для празднования Нового года можно подобрать одежду на любой вкус: это может быть загородный стиль (свитер со смешными рисунками) или же изысканный, как черное кружевное платье.
Ролик доступен для просмотра на Youtube.
Торгово-развлекательный центр «Аура» — четырехэтажный комплекс для шоппинга, досуга и отдыха всей семьей. Открыт в 2011 году. Занимает первое место в рейтинге «Топ крупнейших ТЦ/ТРЦ Новосибирска» по версии издания «Деловой квартал». На 150 тыс. кв. м находятся 160 магазинов, 19 ресторанов и кафе, три детских площадки, кинотеатр и парк развлечений. Якорные арендаторы — продуктовый гипермаркет «О’кей», гипермаркет бытовой техники и электроники Media Markеt, многозальный кинотеатр «Формула кино» и развлекательный центр «Космик».
Фотография предоставлена компанией.
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