Новый сюжет Aura TV посвящен тому, как нужно выглядеть, чтобы «встретить наступающие новогодние праздники модно и весело», сообщается в пресс-релизе компании.

По мнению экспертов «Ауры», для празднования Нового года можно подобрать одежду на любой вкус: это может быть загородный стиль (свитер со смешными рисунками) или же изысканный, как черное кружевное платье.

Ролик доступен для просмотра на Youtube.

Торгово-развлекательный центр «Аура» — четырехэтажный комплекс для шоппинга, досуга и отдыха всей семьей. Открыт в 2011 году. Занимает первое место в рейтинге «Топ крупнейших ТЦ/ТРЦ Новосибирска» по версии издания «Деловой квартал». На 150 тыс. кв. м находятся 160 магазинов, 19 ресторанов и кафе, три детских площадки, кинотеатр и парк развлечений. Якорные арендаторы — продуктовый гипермаркет «О’кей», гипермаркет бытовой техники и электроники Media Markеt, многозальный кинотеатр «Формула кино» и развлекательный центр «Космик».

Фотография предоставлена компанией.