25.10.2017 07:19

«Обувь России» может направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года 20% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), заявил глава группы Антон Титов.

Как сообщил руководитель ритейлера агентству ТАСС после церемонии запуска торгов акциями «Обуви России» на Московской бирже, компания планирует выплачивать дивиденды раз в год.

Чистая прибыль «Обуви России» в первом полугодии 2017 г. по МСФО составила 347,7 млн руб., увеличившись на 38,6% по сравнению с прошлым годом. Выручка выросла на 2% и достигла 4,141 млрд руб.

В ближайшие годы компания планирует развиваться в рамках органического роста - то есть открытия собственных магазинов, а не приобретения активов конкурентов, сообщил Титов. По его словам, емкость российского обувного рынка сейчас позволяет открыть до 2 тыс. новых магазинов. Сейчас у компании 520 магазинов, в 2018 г. планируется открыть еще 150 новых торговых точек, включая 15 в Москве.