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Офис «ДМ Текстиль» в Омске сменил адрес

12.07.2017  23:09

Изменилось местоположение офиса регионального представительства «ДМ Текстиль-Омск», сообщает пресс-служба компании.

Омское представительство компании из Ростова-на-Дону «ДМ Текстиль» переехало по новому адресу. Об этом говорится на сайте компании.

Офис «ДМ Текстиль-Омск» теперь можно найти на ул. Герцена, 34, вторгово-офисном комплексе «Герцен Plaza» на 6 этаже.

Также изменились номера телефонов: 8 (3812) 218-647, 218-652

Торгово-промышленная компания «ДМ Текстиль» — российский производитель текстильной продукции. Организация представлена фабрикой «Донецкая мануфактура М», торговыми представительствами в каждом регионе России, в Белоруссии, Украине и Казахстане, а также сетью фирменных салонов «Cleanelly — текСтильный дом». «Донецкая мануфактура М» работает на текстильном рынке более 30 лет.

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