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Ювелирная неделя моды Estet Fashion Week пройдет 13-19 ноября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Опубликовано расписание 35-го сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia

17.10.2017  22:21

Организаторы Mercedes-Benz Fashion Week Russia опубликовали расписание показов и презентаций 35-го сезона, который пройдет с 21 по 26 октября в ЦВЗ «Манеж».

Напомним, Mercedes-Benz Fashion Week Russia (до 2011 года — Russian Fashion Week) проводится в Москве в первых числах апреля и в середине октября. MBFWR нацелена на поддержку и продвижение молодых талантов, в то же время предоставляя подиум для признанных мастеров. С XXV сезона проводится в ЦВЗ «Манеж».

Расписание предоставлено организаторами.

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