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Опубликовано расписание 35-го сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia
17.10.2017 22:21
Организаторы Mercedes-Benz Fashion Week Russia опубликовали расписание показов и презентаций 35-го сезона, который пройдет с 21 по 26 октября в ЦВЗ «Манеж».
Напомним, Mercedes-Benz Fashion Week Russia (до 2011 года — Russian Fashion Week) проводится в Москве в первых числах апреля и в середине октября. MBFWR нацелена на поддержку и продвижение молодых талантов, в то же время предоставляя подиум для признанных мастеров. С XXV сезона проводится в ЦВЗ «Манеж».
Расписание предоставлено организаторами.
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