Организаторы Black Friday Sale и телеканал «Пятница!» объявили о сотрудничестве

К участникам BlackFridaySale.ru присоединился развлекательный телеканал «Пятница!» с одноименным интернет-магазином Store.Friday.ru, сообщают организаторы.

Компании заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого организуют совместную коммуникационную поддержку «Черной пятницы 2017».

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с телеканалом «Пятница!» и его интернет-магазином прежде всего потому, что считаем ассортимент магазина очень привлекательным для покупателей, которые примут участие в BlackFriday, – рассказывает коммерческий директор ООО «БлэкФрайдэй» Светлана Харабурова.– Ядро целевой аудитории нашей акции – это молодые люди, которые являются самой активной категорией интернет-пользователей и также нашей постоянной аудиторией. Мы уверены, что магазин телеканала «Пятница!» сможет предложить им уникальные и интересные скидки».

Ольга Прудникова, директор интернет-магазина Store.Friday.ru телеканала «Пятница!», уверена, что аудитория канала примет самое активное участие в «Черной пятнице»: «Формат проведения «Черной пятницы» известен и популярен давно, за его развитием в России мы, конечно, наблюдали. В этом году было принято решение принять участие в этой масштабной акции. Аудитория нашего канала – это продвинутые молодые люди, которые любят стильную одежду, громкие бренды и приятные скидки».

Благодаря участию в «Черной пятнице», магазин Store.Friday.ru ожидает как прироста трафика во время акции минимум на 15%, так и расширения постоянной аудитории вследствие притока новых участников в результате акции «Черная пятница 2017».

«Глобальная распродажа – популярный формат, но российский потребитель, несмотря на годы опыта и прогресс в этой сфере, долгое время довольно настороженно смотрел на онлайн-покупки со скидками, - считает Ольга Прудникова. – «Черная пятница» сдвинула лед, и с каждым годом можно наблюдать все более лояльное отношение россиян к онлайн-распродажам. Поэтому ежегодные акции «Черной пятницы» становятся уже традицией, приятным предновогодним подарком».

До старта глобальной российской распродажи BlackFridaySale.ru остается одна неделя. На текущий момент 300 магазинов и сервисов подтвердили свое участие в акции. В этом году на площадке BlackFridaySale.ru увеличилось число ведущих ритейлеров – в акции примут участие такие известные бренды, как «Спортмастер», «Иль Дэ Боте», Kassir.ru, «Перекресток», Timberland, Newbalance, Marks&Spencer, Biglion, Bethowen, Mascotte, Panasonic, Epldiamond, MarcO'Polo и др.

BlackFridaySale.ru – первая и ежегодная акция онлайн-распродаж «Черная пятница» в России. Проект реализуется компанией ООО «БлэкФрайдэй» (правообладателем торговой марки BlackFriday). Первая распродажа проведена в 2013 году на сайте BlackFriday2013.ru. Начиная с 2014 года, событие проходит на сайте BlackFridaySale.ru. Проект имеет международный статус. В России BlackFriday ежегодно собирает не менее 5 млн. покупателей и от 300 магазинов-участников.