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Организаторы МФМ подвели итоги дня «Образования и продвижения»
07.11.2017 13:15
Третий день Международного форума моды был посвящен вопросам производства, профильного образования и технологии продаж с точки зрения разных категорий участников fashion-процесса, сообщают организаторы.
Лучшие специалисты и бизнесмены обсудили возможности, которые дают вузы начинающим дизайнерам для выхода на новую аудиторию, которая по достоинству оценит их идеи и коллекции. Кроме того, другими важными темами, которые обсуждались в рамках Форума стали, например, вопрос идентичности и семантического контента бренда и пути повышения востребованности и популяризации отдельных коллекций и модных домов, а также вопрос изучения искусства дефиле и тонкостей организации наиболее запоминающихся модных показов.
Экспертами и участниками дискуссий и круглых столов стали такие персоны, как:
Отдельным блоком деловой программы стал блок «Продвижение», участниками и сприкерами которого стали fashion-блоггеры, маркетологи и специалисты в области рекламы и PR.
Важнейшей частью программы третьего дня Форума стал показ конкурсных работ инкубатора «Креативное бюро Faberlic», а также торжественное награждение победителей конкурса. Экспертный совет выделил лучшие работы и дал множество полезных советов молодым дизайнерам в их деятельности.Фотография предоставлена организаторами.
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