Третий день Международного форума моды был посвящен вопросам производства, профильного образования и технологии продаж с точки зрения разных категорий участников fashion-процесса, сообщают организаторы.

Лучшие специалисты и бизнесмены обсудили возможности, которые дают вузы начинающим дизайнерам для выхода на новую аудиторию, которая по достоинству оценит их идеи и коллекции. Кроме того, другими важными темами, которые обсуждались в рамках Форума стали, например, вопрос идентичности и семантического контента бренда и пути повышения востребованности и популяризации отдельных коллекций и модных домов, а также вопрос изучения искусства дефиле и тонкостей организации наиболее запоминающихся модных показов.

Экспертами и участниками дискуссий и круглых столов стали такие персоны, как:

Виктория Семенова, вице-президент Союза дизайнеров России, доктор технических наук, профессор, член Союза художников России, директор Научно-исследовательского и проектного центра экспериментального дизайна «Практика» СПбГУПТД;

Дмитрий Тимуршин, генеральный директор Freedom Team;

Надежда Кожевникова, генеральный директор New Cuture Events и основатель шоу-рума в Париже New Couture;

Татьяна Нестерова – председатель совета директоров ООО «ФАРЭКСПО», директор Международной выставки «Индустрия моды», академик Национальной Академии Индустрии Моды;

Эвелин Мора, основатель Helsinki Fashion Week (Хельсинки, Финляндия);

Владимир Бухинник – дизайнер, театральный художник, ведущий преподаватель одногодичной образовательной программы интенсивного дизайна Fresh Fashion, автор нескольких десятков коллекций одежды, костюмов для художественных и телевизионных фильмов, видеоклипов и многие другие.

Отдельным блоком деловой программы стал блок «Продвижение», участниками и сприкерами которого стали fashion-блоггеры, маркетологи и специалисты в области рекламы и PR.

Важнейшей частью программы третьего дня Форума стал показ конкурсных работ инкубатора «Креативное бюро Faberlic», а также торжественное награждение победителей конкурса. Экспертный совет выделил лучшие работы и дал множество полезных советов молодым дизайнерам в их деятельности.