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Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 Выставка Techtextil Russia пройдет с 20 по 23 марта 2018 года Рейтинг@Mail.ru

Организаторы МФМ подвели итоги дня «Образования и продвижения»

07.11.2017  13:15

Третий день Международного форума моды был посвящен вопросам производства, профильного образования и технологии продаж с точки зрения разных категорий участников fashion-процесса, сообщают организаторы.

Лучшие специалисты и бизнесмены обсудили возможности, которые дают вузы начинающим дизайнерам для выхода на новую аудиторию, которая по достоинству оценит их идеи и коллекции. Кроме того, другими важными темами, которые обсуждались в рамках Форума стали, например, вопрос идентичности и семантического контента бренда и пути повышения востребованности и популяризации отдельных коллекций и модных домов, а также вопрос изучения искусства дефиле и тонкостей организации наиболее запоминающихся модных показов.


Экспертами и участниками дискуссий и круглых столов стали такие персоны, как:

  • Виктория Семенова, вице-президент Союза дизайнеров России, доктор технических наук, профессор, член Союза художников России, директор Научно-исследовательского и проектного центра экспериментального дизайна «Практика» СПбГУПТД;
  • Дмитрий Тимуршин, генеральный директор Freedom Team;
  • Надежда Кожевникова, генеральный директор New Cuture Events и основатель шоу-рума в Париже New Couture;
  • Татьяна Нестерова – председатель совета директоров ООО «ФАРЭКСПО», директор Международной выставки «Индустрия моды», академик Национальной Академии Индустрии Моды;
  • Эвелин Мора, основатель Helsinki Fashion Week (Хельсинки, Финляндия);
  • Владимир Бухинник – дизайнер, театральный художник, ведущий преподаватель одногодичной образовательной программы интенсивного дизайна Fresh Fashion, автор нескольких десятков коллекций одежды, костюмов для художественных и телевизионных фильмов, видеоклипов и многие другие.

Отдельным блоком деловой программы стал блок «Продвижение», участниками и сприкерами которого стали fashion-блоггеры, маркетологи и специалисты в области рекламы и PR.

Важнейшей частью программы третьего дня Форума стал показ конкурсных работ инкубатора «Креативное бюро Faberlic», а также торжественное награждение победителей конкурса. Экспертный совет выделил лучшие работы и дал множество полезных советов молодым дизайнерам в их деятельности.

Фотография предоставлена организаторами.
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