В 27-ом сезоне рижской Недели моды, который пройдет с 24 по 28 октября, примут участие бренды Biryukov из России, Lena Lumelsky из Бельгии, Di Liborio из Италии, а также Diana Arno из Эстонии – дебютант RFW, сообщают организаторы.

Российский дизайнер Олег Бирюков и его бренд Biryukov хорошо известен в обществе модных дам стран Балтии, так как с модными показами участвует не только в Риге, но и в Вильнюсе. Одежда этого бренда часто представлена в ведущих модных изданиях России, ведь своим успехом дизайнер обязан необычным материалам и нестандартными решениями, сохраняя при этом лаконичный и сдержанный стиль. Журнал Vogue писал о нем: «Созданные Олегом Бирюковым наряды вызывают желание их приобрести. Это желание поддерживается выбранным стилистическим решением дизайнера. Кажется, что его одежда создана именно для тебя».

Бельгийский бренд Lena Lumelsky свою новую модную коллекцию весна/лето 2018 только что представил на Парижской неделе моды и совсем скоро представит ее на Рижской неделе моды. Дизайнер создает гардероб для современных женщин, – наряды Lena Lumelsky отражают понимание женской индивидуальности. Ее коллекциям характерно взаимодействие прошлого, настоящего и будущего.



Одежде от бренда Diana Arno характерны женственность и «черты романтических вибраций, которые естественны для каждой женщины, живущей в мире, которым правят мужчины». Коллекции Diana Arno разработаны с мыслью о повседневной жизни женщин – от утренней чашки кофе, прихода на работу и до развлечений после нее.

Рожденный на Сицилии итальянский дизайнер Либорио Капицци перед тем, как создать свой бренд Di Liborio, 16 лет работал в Доме моды Gianfranco Ferré, управляя линией женской одежды прет-а-порте. На Riga Fashion Week со своим показом дизайнер выступит уже во второй раз. Показ состоится при помощи Посольства Италии в Латвии.



Фотография предоставлена организаторами.