Торжественное открытие бутика Philipp Plein на улице Корсо Венеция состоялось 15 января, сообщается в пост-релизе компании.

Среди гостей мероприятия были замечены Пэрис Хилтон и художник Алек Монополи. На фасаде здания при помощи альпинистской страховки прошел модный перфоманс с приглашенными танцорами.

В концепции бутика реализованы смелые образы и идеи Филиппа Плейна. Здесь есть «все, что любит настоящий мужчина»: ретро-кар Lamborghini Miura и бар Air Force Plein. Алек Монополи — художник из Лос-Анджелеса — представил в бутике 6 картин в стиле граффити.

Бутик площадью 680 кв. м. расположен на трех этажах. Дизайн магазина разработан известной итальянской архитектурной студией CLS. LED-дисплеи транслируют модные показы и рекламные кампании — замена привычным витринам. В магазине представлена мужская линия брендов Philipp Plein и Plein Sport.

Неотъемлемой частью интерьера стали сверкающие люстры, выполненные из муранского стекла, черная мраморная лестница и череп, усыпанный кристаллами Swarovski, символизирующий ироничный и бунтарский дух стиля Philipp Plein.

В специальной секции расположен бренд Plein Sport. Представлена новая коллекция и аксессуары. Штанги из мрамора, скамьи для жима, баскетбольное кольцо — все детали гармонично контрастируют с бетонными стенами. В интерьере присутствуют необычные элементы — кибер-манекен и мотивационные надписи на стенах: «Тренируйся как боец» и «Дом Силы».

На первом этаже представлены аксессуары Philipp Plein. Этажом выше — основная коллекция бренда и бар Air Force Plein. В баре члены экипажа предлагают шампанское, коктейли и икру. Модное пространство выполнено в виде частного самолета — дисплеи-иллюминаторы, мягкие кресла для посетителей, столы из черного мрамора завершают интерьер.

Третий этаж — для изделий из денима и вещей стиля casual. Главной особенностью стал зеленый ретро-кар.

Напомним, бренд Philipp Plein был основан в Мюнхене в 1998 году одноименным дизайнером и собственником марки. Сегодня компания выпускает одежду, аксессуары, а также линии интерьерного дизайна. Все вещи изготавливаются в Италии. Штаб-квартира швейцарской марки находится в Амрисвиле, недалеко от Цюриха. Компания насчитывает более 100 сотрудников по всему миру с шоу-румами в Милане, Дюссельдорфе и Гонконге. Марка представлена в престижных бутиках и универмагах, также имеет свои собственные монобрендовые магазины в Монте-Карло, Вене, Москве, Кицбюэле, Каннах, Сен Тропе, Дюссельдорфе, Марбелье, Баку, Санкт-Петербурге, Милане, Сеуле, Дубае и Макао.

Фотографии предоставлены компанией.