3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиПинская фабрика «Полесье» - участник фестиваля «Плес на Волге. Льняная палитра»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Конкурс-рейтинг российских организаций индустрии детских товаров «Сделано для детства» в 2017 г. RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Пинская фабрика «Полесье» - участник фестиваля «Плес на Волге. Льняная палитра»

14.07.2017  22:46

Белорусская компания «Полесье» представит свою продукцию на XII российский фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра», сообщает пресс-служба организации.

Сегодня, 14 июля, в Ивановской области стартовал XII российский фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра». Участие в нем принимают дизайнеры и производители одежды из России, Белоруссии и ДНР. За три дня будут представлено более 40 коллекций.

Среди участников события – фабрика «Полесье» из Пинска. Стенд производителя разместится на территории выставки декоративно-прикладного искусства «Петровская ярмарка».

Промышленно-торговое объединение «Полесье» более 40 лет занимается производством верхней одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи, а также трикотажного полотна. В ассортименте компании более 800 наименований продукции.

Просмотров: 147
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1345 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте