14.07.2017 22:46

Белорусская компания «Полесье» представит свою продукцию на XII российский фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра», сообщает пресс-служба организации.

Сегодня, 14 июля, в Ивановской области стартовал XII российский фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра». Участие в нем принимают дизайнеры и производители одежды из России, Белоруссии и ДНР. За три дня будут представлено более 40 коллекций.

Среди участников события – фабрика «Полесье» из Пинска. Стенд производителя разместится на территории выставки декоративно-прикладного искусства «Петровская ярмарка».

Промышленно-торговое объединение «Полесье» более 40 лет занимается производством верхней одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи, а также трикотажного полотна. В ассортименте компании более 800 наименований продукции.